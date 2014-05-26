عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية أخبار المناطق

أدبي الطائف ينظم دورة للخط العربي الأحد المقبل

المصدر: الرياض - العربية.نت
رابط مختصر

ينظم نادي الطائف الأدبي الثقافي يوم الأحد المقبل دورة للخط العربي، بعنوان "تعليم الخط العربي للمبتدئين".

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي عطا الله الجعيد أن الدورة ستستمر خمسة أيام، داعياً المهتمين والراغبين بالتسجيل في الدورة من الجنسين "الذكور والإناث" إلى زيارة قسم العلاقات العامة بالنادي لتعبئة الاستمارة الخاصة بالدورة أو طلب التسجيل عبر البريد الإلكتروني adbetaif@gmail.com.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي قد أقر مؤخراً عدداً من الدورات والورش التدريبية المنوعة في المجالات الأدبية والثقافية والإبداعية والنقدية لخدمة أبناء محافظة الطائف وتطوير قدراتهم وخدمة المجتمع الطائفي.

كلمات دالّة

#النادي الأدبي, #الطائف, #دورة تدريبية, #الخط العربي, #المبتدئين, #استمارة, #تسجيل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر