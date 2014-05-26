أدبي الطائف ينظم دورة للخط العربي الأحد المقبل

ينظم نادي الطائف الأدبي الثقافي يوم الأحد المقبل دورة للخط العربي، بعنوان "تعليم الخط العربي للمبتدئين".

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي عطا الله الجعيد أن الدورة ستستمر خمسة أيام، داعياً المهتمين والراغبين بالتسجيل في الدورة من الجنسين "الذكور والإناث" إلى زيارة قسم العلاقات العامة بالنادي لتعبئة الاستمارة الخاصة بالدورة أو طلب التسجيل عبر البريد الإلكتروني adbetaif@gmail.com.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي قد أقر مؤخراً عدداً من الدورات والورش التدريبية المنوعة في المجالات الأدبية والثقافية والإبداعية والنقدية لخدمة أبناء محافظة الطائف وتطوير قدراتهم وخدمة المجتمع الطائفي.