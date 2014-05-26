إطلاق حملة للمحافظة على الكتب المدرسية بالقصيم

أطلقت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بمدارسها المتوسطة والثانوية حملة بعنوان "احترامي لكتابي", تهدف إلى المحافظة على الكتب المدرسية والنشرات التربوية التي ينتهي منها الطلاب، وذلك بجمعها في حاويات مخصصة ليتم التعامل معها والاستفادة منها لاحقاً.

وكانت الإدارة العامة قد شددت قبل بدء الاختبارات على أهمية نشر التوعية عند الطلاب والطالبات لأجل المحافظة على الكتب المدرسية، والمتابعة الدقيقة لتعاملهم معها، إضافة إلى تعزيز التربية السلوكية تجاه ثقافة احترام الكتاب، عبر تذكيره بالعبارات والشعارات التي تحمل معاني التقدير للكتاب المدرسي، وتجهيز الحاويات والأرفف التي تجمع الكتب وتحافظ عليها من التلف.

وجاءت تلك الحملة استشعاراً من الإدارة العامة لما تحمله تلك الكتب والمقررات من عبارات ومعان مقدسة ومنزهة من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة، فضلاً عن القيمة العلمية والمعرفية للمقررات الدراسية، ولترسيخ التربية كممارسات لتكون جزءاً من شخصية الطالب.