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وظائف أكاديمية في جامعة نجران

المصدر: الرياض - العربية.نت
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أعلنت جامعة نجران عن توفر وظائف أكاديمية للحاصلين على درجة الدكتوراه في مختلف الدرجات (أستاذ - أستاذ مشارك - أستاذ مساعد) للرجال والنساء للعام الجامعي 1436/1435هـ, وترغب شغلها بكفاءات وطنية.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية, وحاصلاً على شهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها مع إحضار معادلة الشهادة.

وبينت أن الوظائف تشمل التخصصات اللغويات (العربية والإنجليزية), والطب والعلوم الطبية والرياضيات والأحياء والفيزياء والهندسة والعلوم والصيدلة والشريعة والحاسب الآلي والتربية بمعظم تخصصاتها والموارد البشرية, وغيرها.

ودعت الجامعة من لديهم المؤهلات العلمية المناسبة مراجعة موقعها الإلكتروني www.nu.edu.sa لمعرفة التفاصيل وتقديم طلب التوظيف.

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