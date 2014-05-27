أمير جازان يقلد مدير الجوازات بالمنقطة رتبته الجديدة

قلد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير إدارة الجوازات بالمنطقة العميد محمد السلمي رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

وهناً أمير جازان مدير إدارة الجوازات في المنطقة بالثقة الغالية, متمنياً له ولزملائه منسوبي الجوازات التوفيق والسداد للقيام بالمهام المناطة بهم خدمة للدين ثم المليك والوطن.

من جانبه، عبر اللواء محمد السلمي عن سعادته بصدور الثقة الغالية من ولاة الأمر - حفظهم الله - بترقيته, عاداً الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن.