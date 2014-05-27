انطلاق معرض التوظيف الثالث بالخرج الثلاثاء

تنظم الكلية التقنية بالخرج في الخامس من الشهر المقبل معرض التوظيف الثالث بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك بمقر الكلية بحي المصيف شرق مدينة السيح.

وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين المهندس عبدالله العنزي أن الكلية ممثلة في إدارة شؤون الخريجين تعمل على تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة كحلقة وصل بين طالبي العمل من خريجي الكلية ومنشآت القطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة من خلال التوظيف المباشر لطالبي العمل خلال المعرض.

وبين المهندس العنزي أن معرض التوظيف الثالث يستمر ثلاثة أيام ويشتمل على عدد من الفعاليات التي تستهدف الشباب من طالبي العمل لتهيئتهم لسوق العمل، ومنها دورات تطويرية للخريجين حول مفهوم العمل وتعريف الوظيفة وبيان حقوق ومسؤوليات وواجبات الموظف، ودورات حول عوامل ومقومات النجاح على المستويين الشخصي والوظيفي، ودورات حول كيفية إعداد السير الذاتية النموذجية وكيفية الاستعداد للمقابلات الوظيفية.

ودعا خريجي الكلية من الدفعات الحديثة والسابقة من طالبي العمل، للاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة، وحضور الدورات التطويرية التأهيلية التي تعقدها الكلية وينفذها نخبة من المتخصصين.

