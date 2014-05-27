"المودة" تؤهل 49 فتاة على مهارات الحياة الزوجية

أهلت جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بجدة 49 فتاة بمحافظة بجدة والجموم على مهارات السعادة في الحياة الزوجية وذلك خلال مشاركتهن في دورتين بعنوان "البداية الرشيدة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج" باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني".

وقدمت المدربة آمنة مصلوف والدكتورة رحاب المأمون دورة بمقر الجمعية، فيما قدمت فاطمة موسى العمري دورة أخرى بالتعاون مع المركز الاجتماعي النسائي بقرية الخيف بمحافظة الجموم.

وتناولت الدورتان العديد من الموضوعات التي تعرف المشاركات من خلالها على الحياة الجديدة وخفاياها وكيفية تحويل الحياة الأسرية لتكون عشاً هانئاً وسعيداً بإذن الله، واستعرضت أنماط الزوجين، ورومانسيات الحياة الزوجية وفنون العلاقات الاجتماعية وفن حل الخلافات واحتواء المشاكل، كما استعرضت التخطيط للزواج الناجح وأسرار الحياة الزوجية الهانئة، وفقه العلاقات الزوجية والوصايا الطبية في الحياة الأسرية.

