النماص تعلن عن برامج وفعاليات الصيف

أعلن محافظ النماص محمد النايف اليوم برامج وفعاليات صيف النماص 1435هـ، تحت عنوان "للنماص طابع خاص".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه بقاعة الاجتماعات بمبنى بلدية النماص بحضور الإدارات الحكومية بالمحافظة الخدمية والأمنية، حيث شاهد الجميع خطة انطلاق الفعاليات الزمنية وتنوعها التي تبلغ قرابة الخمسين فعالية تلبي رغبات السواح وأبناء المحافظة.

وسينطلق المهرجان السياحي تحت شعار "معك يا وطن" بأوبريت إنشادي وبعض الفقرات الاستعراضية التي تصاحب الافتتاح هذا وستكون انطلاقة الفعاليات يوم الخميس 21 شعبان المقبل.

ويتضمن المهرجان العديد من الفقرات الدعوية والثقافية والتراثية والمعارض والمتاحف والمسابقات الترفيهية.

