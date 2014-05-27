تهيئة "مدينة الورد" لتكون وجهةً للسياحة الزراعية

تبذل الجهات المختصة بالسياحة في السعودية مساع حثيثة لتأهيل محافظة "الطائف" لتكون أول وجهة للسياحة الزراعية في البلاد بالتزامن مع موسم تفتح الورود التي تزخر بها أنحاء هذه المدينة.

وأوضح فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الطائف أن الهيئة تعمل على تفعيل خطة عمل مشروع السياحة الزراعية، وذلك بعد حصر مئات الفرص الاستثمارية الزراعية في مدينة الورد التي تزخر بأجمل أنواع الورود على مستوى العالم تنتجها 700 مزرعة في منطقتي الهدا والشفا.

وتجتمع الهيئة العامة للسياحة والآثار غداً الأربعاء بمئات المزارعين في الطائف لتحديد النزل الريفية التي تكتظ بها الطائف وتجهيزها للسياح بما يعود على المنطقة وملاك المزارع بالنفع والفائدة.

وتحتضن الطائف منتصف شهر مايو من كل عام مهرجاناً مخصصاً للورد يتزامن مع موعد حصاد آلاف الزهور.

