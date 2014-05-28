أمير الباحة يطمئن على المرضى بمستشفى الملك فهد

قام أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمس، بزيارة لمستشفى الملك فهد بالباحة، في لفتة إنسانية اطمأن خلالها على الحالة الصحية لعضو هيئة التدريس بجامعة الباحة الدكتور أيمن طه وأبنائه المصابين، الذين يرقدون بالمستشفى حالياً على إثر الحادث المروري الذي تعرضوا له يوم الجمعة الماضي بطريق الباحة بلجرشي ونتج عنه وفاة ثلاثة آخرين من أفراد الأسرة.

كما قام أمير منطقة الباحة بزيارة لعدد من المرضى المنومين بالمستشفى، حيث استمع سموه إلى شرح من المشرف العام على المستشفى الدكتور غرم الله سدران عن حالاتهم وما وصلوا إليه من مراحل العلاج، كما استمع سموه إلى احتياجات ومطالب المرضى، حيث وجه بسرعة معالجتها، راجياً لهم الشفاء العاجل.

ووجه خلال الزيارة التي كان غالبية من شملتهم من مصابي الحوادث المرورية، بالإعداد لعقد اجتماع عاجل مع إدارتي المرور والشرطة والجهات ذات العلاقة لمناقشة أسباب ازدياد الحوادث المرورية بالمنطقة ولبحث إيجاد الحلول المناسبة للحد منها.