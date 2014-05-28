أمير تبوك يطلع على استعدادات مهرجان الورد

التقى أمير منطقة تبوك أمير فهد بن سلطان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة اليوم بمدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة تبوك ناصر احمد الخريصى الذي اطلعه على إستعدادات والتجهيزات لإنطلاق فعاليات مهرجان الورود والفاكهة في نسخته الثانية يوم الأربعاء المقبل، في منتزه الأمير فهد بن سلطان على طريق الملك فيصل مقابل جامع الوالدين وتستمر فعالياته لمدة سبعة أيام والتي ستنطلق تحت رعايته.

واطلع الأمير فهد بن سلطان أيضاً على الخطة التنفيذية للمهرجان والفعاليات والأنشطة المتميزة التي سيتم تنفيذها والتي ترتكز من المقومات الزراعية المميزة للمنطقة من خلال مساهمات الأمانة وعدد من الشركات الزراعية الكبرى والجهات الحكومية والخاصة الأخرى، حيث سيتم تنظيم كرنفال للورود والفاكهة وتنفيذ سجادة من الورود من قبل امانة المنطقة تصل مساحتها 3600متر مربع بالإضافة الى تشكيلات متنوعة من سلال الفاكهة والورود.