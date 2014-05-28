اجتماع تنسيقي لبحث استعدادات الحج

تعقد المديرية العامة للدفاع المدني غداً، بمدينة جدة اجتماعها السنوي التنسيقي مع وزارة الحج، بمشاركة مؤسسات أرباب الطوائف لبحث الاستعدادات لحج هذا العام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمشاعر.

ويتضمن برنامج عمل الاجتماع ـ الذي يحضره قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء عابد الصخيري ووكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف ورئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف عبدالواحد سيف الدين وعدد من قيادات الدفاع المدني بالحج ووزارة الحج ومؤسسات الطوافةـ يبحث العديد من المواضيع المهمة التي سوف تتم دراستها ومناقشتها من قبل أعضاء الاجتماع لوضع الحلول المناسبة لها، وكذلك معالجة الملاحظات التي تم رصدها من قبل الجهات المختصة على تنفيذ خطة حج العام الماضي ليتم تلافيها خلال حج هذا العام 1435هـ.

وأوضح اللواء عابد الصخيري أن الاجتماع يأتي في نطاق حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير مختلف إمكانات الدولة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة لضيوف بيت الله الحرام، وحرص مختلف الجهات الحكومية والأمنية على تنفيذ هذا الهدف السامي والنبيل، مثمناً التعاون الذي يجده الدفاع المدني من قبل مسؤولي وزارة الحج.