مراهق يتبرع بكليته لوالدته في تبوك

تبرع شاب في سن المراهقة في مدينة تبوك بإحدى كليتيه لوالدته، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة عن تكريمها للطالب محمد العيسى في ثانوية الأبناء الأولى الذي تبرع بكليته.

وهنأ مدير عام التربية والتعليم الدكتور محمد اللحيدان الطالب العيسى على عمله الإنساني النبيل وبره بوالدته، وقال: "أنت سطرت أروع معاني البر بالوالدين لتكون نموذج فخر يحتذى به في النبل والوفاء، فهنيئاً لك هذا البر والإحسان" ثم قدمت الهدايا والدروع للطالب العيسى.

حضر التكريم مدير التوجيه والإرشاد الدكتور يحيى العطوي، وعدد من المشرفين التربويين والمعلمين.