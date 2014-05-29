أجهزة ذكية لمراقبة طعام المرضى بمستشفيات الطائف

أدخلت الشؤون الصحية بالطائف تقنية حديثة للكشف عن الأغذية المقدمة للمرضى ومرافقيهم في مستشفيات الطائف، من خلال أجهزة حديثة ومتطورة تقوم بالكشف الآلي عن الأطعمة المختلفة.

وأوضح مدير إدارة التغذية بصحة الطائف، علي عسيري، أنه تم تأمين 6 حقائب تحتوي على مجموعة من الأجهزة، منها جهاز للكشف عن النظافة العامة ونسبة التلوث في أيدي العاملين والأواني المستخدمة في الطبخ، وكذلك الأسطح الملامسة للغذاء.

كما تم تأمين جهاز لقياس درجة الحرارة، حيث يساعد هذا الجهاز على قياس درجة الحرارة عن بعد بواسطة الأشعة تحت الحمراء عن طريق انعكاسها من الأجسام وتحليلها عن طريق مجسات تعتمد على أشعة الليزر، إضافة إلى جهاز مخصص لقياس درجة الحموضة، حيث يساعد هذا الجهاز في التأكد من صلاحية الطعام ونسبة التفاعل البكتيري للأغذية شبه الصلبة مثل اللحوم والأجبان والكريمات والفواكه.

وأشار إلى أن هناك حقيبة سيتم استخدامها من قبل المراقب الصحي، والذي سيقوم بجولات ميدانية على المستشفيات الداخلية والخارجية التابعة لصحة الطائف من أجل قياس سلامة الغذاء وصلاحية الأطعمة.

من جهة أخرى، قامت إدارة التغذية بعقد ورشة عمل بمستشفى الملك فيصل لتدريب العاملين على هذه الأجهزة عن طريق شركة متخصصة من أجل البدء الفعلي في التطبيق.