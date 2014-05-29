أمير المدينة يدشن مشروعات تنموية في الحناكية

دشن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مشروعات تنموية وخدمية تجاوزت تكلفتها 300 مليون ريال في محافظة الحناكية.

وشدد أمير المدينة المنورة على سرعة إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية في المنطقة لتحقق رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن خطة التنمية في المنطقة تستهدف الوصول بالخدمات إلى مكان إقامة المواطن حتى لا يتحمل مشقة البحث عن الخدمة في المدن الرئيسية.

وأثناء زيارته للمحافظة، ترأس أمير المنطقة الاجتماع المشترك للمجلس المحلي والبلدي بالمحافظة، الذي نوقشت خلاله احتياجات المحافظة من مشروعات خدمات التعليم العالي، وتطوير الخدمات الصحية، وزيادة حصة المحافظة من المياه.

وبحث آلية إنشاء مدينة صناعية للصناعات الخفيفة لجذب المستثمرين من أبناء الوطن، التي ستعمل على تنشيط الحركة التجارية وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات المنطقة.