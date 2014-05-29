أمير جازان يناقش المشاريع التنموية مع مجلس المنطقة

ناقش أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم، مع أعضاء مجلس منطقة جازان، المشاريع التنموية والتطويرية في المنطقة، وذلك خلال الجلسة الختامية للدورة الثانية من جلسات المجلس.

وأوضح وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة، أحمد زعلة، أن أمير المنطقة اطلع في بداية الجلسة على عرض أمانة منطقة جازان لمشروع تطوير نظم المعلومات الجغرافية الذي من خلاله سيتم عمل خارطة أساس رقمية شاملة وموحدة لكامل المنطقة تضاف إلى تطبيقات الخدمات الإلكترونية، ما يضمن سهولة الربط بين مختلف الخدمات التي تقدمها مرافق الأمانة والجهات ذات العلاقة للمواطنين.

وأشار إلى أن أمير منطقة جازان قد عبر عن سعادته بهذا المشروع الذي من شأنه خدمة سكان المنطقة التي تشهد نقلة نوعية في خدماتها المقدمة، مبينا أنه دعا مختلف الإدارات إلى التعاون لتذليل جميع الصعاب في سبيل الحصول على المعلومات الأولية لخارطة الأساس.

وأبان أن أمير المنطقة اطلع على مجموعة من الدراسات المقترحة من قبل أعضاء مجلس المنطقة التي تتناول سبل تطوير العديد من المجالات المتنوعة، كما ناقش الموضوعات التي جاءت ضمن جدول أعمال المجلس في دورته الحالية.

وأفاد بأن المجلس أقر عددا من التوصيات والقرارات، كان أبرزها التأكيد على أهمية مراجعة آلية متابعة المشاريع لتحديد أسباب التعثر مع تقديم الحلول المناسبة، والموافقة على تشكيل لجنة عليا للتخطيط والتطوير برئاسة أمير منطقة جازان تهتم بتشكيل ورسم ملامح التنمية الشاملة في المنطقة في مخطط شامل، وتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة أمين منطقة جازان تقوم بالعمل على وضع المخطط الشامل للتنمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والرفع للجنة العليا بما يلزم لإحاطتها بما تم إنجازه، فضلا عن العمل على تذليل جميع المعوقات التي تعترض التنمية الشاملة بالمنطقة.

وأكد أمين عام المجلس أن التوصيات تضمنت كذلك تشكيل مجلس للمسؤولية الاجتماعية يضم في عضويته ممثلين عن شركة أرامكو، ومصنع الإسمنت والصلب والكريستال، وشركة جازان للتنمية، ومجموعة من رجال الأعمال، إلى جانب مناقشة دعم برنامج مكافحة نواقل المرض، وإنشاء مركز مختص بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بمشاركة من القطاع الخاص.

وقال إن مجلس المنطقة طالب في توصياته كلا من أمانة المنطقة وجامعة جازان، إضافة إلى رعاية الشباب وإدارتي التربية والتعليم بجازان ومحافظة صبيا، بتنفيذ برامج ومشروعات تهتم بالشباب، علاوة على التأكيد على أهمية دراسة أوضاع المواطنين في المناطق الحدودية، واستحداث المدارس، ورفع مستوى النقل المدرسي، والتخلص من المباني المستأجرة.

كما أوصى المجلس بإنشاء مكاتب جديدة للتربية في المحافظات، ودراسة الاحتياجات من المجمعات المدرسية، وإقامة أندية ومجمعات رياضية في المحافظات، إلى جانب مخاطبة جامعة جازان للتوسع في برامج الشباب، وتفعيل برامج الإصحاح البيئي، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات، وغيرها من الموضوعات التي تهم مختلف فئات المجتمع.