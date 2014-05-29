توحد جدة يتسلم 64 حقيبة تعليمية للأطفال

تسلم مركز جدة للتوحد للبنات، اليوم، 64 حقيبة تعليمية نموذجية للأطفال المصابين بمرض التوحد، تحتوي على 16 كتيباً وصفت بأنها الأفضل عالمياً بجمعها بين التعليم والترفيه بطريقة تساعد هذه الفئة.

وعدّت مديرة المركز، أميمة السديري، المركز من أهم المؤسسات الاجتماعية الرائدة، التي تقدم أفضل البرامج التربوية والتأهيلية والدعم الأسري للأطفال المصابين بالتوحد من البنات، مشيرة إلى أن المركز يعمل على أن يكون مؤسسة قادرة على خدمة الأطفال بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، ويعمل على تفعيل برامج التدخل المبكر وبرامج التواصل.