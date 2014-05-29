جامعة الملك عبدالعزيز تستعد لإطلاق "موهبة" 2014

تستعد جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمركز الموهبة والإبداع بعمادة شؤون الطلاب، وبالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع "موهبة"، إطلاق فعاليات برنامج موهبة الصيفي 2014 يوم الأحد المقبل، ويستمر 20 يوماً.

ورأس وكيل العمادة للأنشطة الثقافية والاجتماعية بالجامعة رئيس برنامج موهبة الصيفي 2014 الدكتور مسعود القحطاني عدداً من الاجتماعات، للوقوف على آخر الاستعدادات ومتابعة المهام الموكلة لأعضاء البرنامج من استقبال الطلاب، وتأمين السكن والمواصلات والتغذية والبرامج العلمية والتدريبية والزيارات وغيرها، من الأنشطة التي من المنتظر أن تثري الموهوبين المشاركين في البرنامج.

وبيّن أن البرنامج يهدف إلى إحداث نقلة نوعية للطالب الموهوب على مستوى المعرفي والمهاري، والسعي إلى تحقيق الطموحات المرسومة لبناء مستقبل يعتمد على المواهب والقدرات الفكرية المتميزة.

وأوضح أن الاستعدادات اكتملت لاحتضان البرنامج واستقبال الطلاب المشاركين، حيث أُمنت وسائل النقل والسكن والتغذية، وإعداد برنامج متكامل يشمل محاضرات علمية وورش عمل ومعامل، ويتضمن زيارات ميدانية لجهات مختلفة تعليمية وصناعية وإنتاجية، بالإضافة إلى دورات تدريبية تعنى بتطوير القدرات والمهارات الذاتية للطلاب الموهوبين، كما خصصت أوقات مسائية لمزاولة الرياضة كالفروسية والسباحة وكرة القدم.