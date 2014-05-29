انطلاق مهرجان صيف ينبع 35

تطلق لجنة التنمية السياحية بمحافظة ينبع في العاشر من الشهر المقبل، فعاليات مهرجان صيف ينبع 35.

وأوضح أمين لجنة السياحة بينبع، يوسف الوهيب، أن فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى نهاية الشهر المقبل يتضمن عدداً من الفعاليات المتنوعة، أهمها سوق شعبي للحرف والمأكولات الشعبية التي تشتهر بها ينبع، وعروض الفنون الشعبية، ومسرح الطفل، وأمسيات شعرية شعبية، وعروض الألعاب البهلوانية والماراثون الأول للاسكيت، وبطولة صيف ينبع لكرة القدم، وعروض فرقة اللوتس، وفن الموال الينبعاوي، وعروض تراثية، وبرنامج مدينة بلاتشوهات، وألعاب نارية.