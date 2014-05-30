انطلاق مهرجان صيف الخرج 35

تستعد محافظة الخرج في الخامس من شهر يونيو المقبل لاستقبال زوار مهرجان صيف الخرج 35 بمدينة السيح، وبحلة جديدة ومتنوعة تلبي رغبات الزوار من جميع شرائح المجتمع.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة في بلدية الخرج تركي الهديب أن اللجنة العليا المنظمة فتحت قنوات التواصل مع المجتمع ليشاركوا بأفكارهم في الفعاليات وأماكن تنظيمها، وتطوير فعاليات المهرجان بهدف مزج الأفكار والمقترحات والخروج بفعاليات جديدة وهادفة تلبي رغبات مرتادي وزوار المهرجان وتحقيق الفائدة والترفيه.

وأبان الهديب أن الفعاليات النسائية والعائلية ستقام بمسرح برج المياه في مدينة السيح، وتشتمل على العديد من الفعاليات الأسرية وخصوصاً برامج الأطفال الهادفة.

مشيراً إلى أن بلدية الخرج تضع الفعاليات الصيفية ضمن أولوياتها لما لها من دعم كبير ومباشر في السياحة الداخلية, وتحرص على أن تكون داعماً ومكملاً لجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في إحداث تنمية وحركة سياحية.