اجتماع تنسيقي لمتابعة مشاريع المسجد الحرام

عقد مدير إدارة المشاريع المهندس سلطان القرشي ووكيل مركز البحوث والدراسات المهندس أحمد بالعمش كممثلين عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم اجتماعاً مع القطاعات الأمنية لمتابعة المشاريع المنفذة لخدمة المعتمرين والزوار قبل موسوم رمضان.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات والمتغيرات التي تمت في مشروعي توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للمسجد الحرام ومشروع خادم الحرمين الشريفين لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف للتأكد من مدى اكتمال جاهزية المواقع الخاصة بالمشروعين وتهيئتها للاستخدام كمصليات وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية المتمثلة في السجاد وماء زمزم المبارك والمصاحف والتكييف وتوفير خدمات النظافة وتهيئتها لأداء الصلاة على مدار الساعة.