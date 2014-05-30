تأهيل مقدمي الخدمات السياحية بالمنطقة الغربية

تنظم الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة بفرع مدينة جدة، برنامج تأهيل مقدمي الخدمات المرخصة من الهيئة العامة للسياحة والآثار "تأهيل"، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وذلك يوم الأحد المقبل.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة، محمد العمري، أن إقامة البرنامج تأتي تفعيلا للمبادرة التي أعلنها رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمير سلطان بن سلمان باشتراط الهيئة "برنامج تأهيلي" لمستثمري قطاعات الخدمات السياحية التي ترخص لها قبل منحهم الترخيص بهدف تأهيلهم للاستثمار في السوق والتعرف إلى إجراءات الهيئة وطرق التعامل مع القضايا والمتطلبات المتعلقة بمنشأته، ليكون مؤهلا لامتلاك المنشأة وليس فقط كمشغل لها.

وبين أن الهدف من البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام هو تطوير وتأهيل 30 من الشركاء لنخبة من مقدمي الخدمات السياحية والمهتمين بالنشاط السياحي من مكاتب السفر والسياحة، والإيواء (وحدات سكنية مفروشة والفنادق، والمنتجعات)، والترفيه والجذب السياحي، ومنظمي الرحلات السياحية، والمتاحف الخاصة، والتراث العمراني، وأصحاب الحرف والصناعات اليدوية، ومنظمي المعارض والفعاليات والمؤتمرات.

ويتضمن البرنامج تقديم منظومة من المهارات والأنظمة التي تهدف إلى تهيئة وتطوير خبرات المشاركين في إدارة منشآتهم والتعامل مع المستهلكين، والإلمام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بمنشآتهم والخدمات السياحية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستثمر وحقوق المستهلك، إضافة إلى طرق التسويق ونجاح الاستثمارات لمنشآتهم وأنشطتهم السياحية.

وأشار إلى أن البرنامج يحتوي على جزءين، الأول تأهيلي، والثاني تأهيل تخصصي بحسب النشاط، حيث يعد البرنامج شرطاً أساسياً من شروط الحصول على الترخيص، مضيفاً أن البرنامج يقدم تعريفاً عن أهمية السياحة وأثرها في الاقتصاد السعودي، والتعريف بأهداف واستراتيجية تنمية السياحة الوطنية، والعلاقة بين الهيئة وقطاع السياحة والآثار، إضافة إلى إبراز أهمية دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية السياحية، وأساليب تسويق وتطوير المنتجات السياحية، وآليات تمويل البرامج والمشاريع السياحية.