دورات في الحياة الزوجية بجازان

بدأت جمعية تيسير الزواج ورعاية الأسرة بمنطقة جازان، تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للمستفيدين من المشروع في عامه الحالي، وذلك بقاعة المؤتمرات التابعة لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإشارد بالمنطقة.

وأوضح مسؤول مشروع الزواج الجماعي باللجنة، الشيخ موسى خمج، أن جميع المستفيدين من المشروع في عامه الحالي البالغ 2400 شاب وفتاة، وهو العدد الضخم على مستوى المملكة في هذا المجال، سيستفيدون من تلك الدورات التي توجه لهم في شتى المجالات التي تعنى بالأسرة ورعايتها والعلاقة الزوجية والحياة الأسرية السعيدة.

وأفاد بأن الدورات ستشمل "فن الحياة الزوجية السعيدة" و"فن قيادة الأسرة والحوار بين الزوجين"، حاثاً جميع المستفيدين من المشروع للاستفادة المثلى من هذه البرامج التدريبية، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الزوجية.