لقاء تعريفي بآليات لجان التنمية السياحية بالطائف

نظمت محافظة ميسان بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالطائف مؤخراً، لقاء تعريفياً بعنوان "آليات تشكيل لجان التنمية السياحية بميسان"، بهدف الارتقاء بمفهوم السياحة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، بحضور محافظ ميسان، تركي حميد ومديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة والمختصين بالمحافظة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالطائف أمين عام مجلس التنمية السياحية، عبدالله السواط، أن لجان التنمية السياحية بالمحافظات تعد الجهة المعنية بتنمية السياحة، وأن محافظة ميسان تمتلك بيئة مميزة ومقومات سياحية عديدة في ظل موقعها المتميز على الطريق السياحي الرابط بين الطائف والباحة، وتميز الطقس في محافظة ميسان الذي يعد بارداً معظم العام، وجودة منتجاتها الزراعية، علاوة على ما تحتضنه المحافظة والمراكز التابعة لها من مواقع أثرية وتراثية فريدة تجسد الطراز المعماري القديم، مما يجعلها موقع جذب سياحي، خاصة بعد اعتماد إنشاء مسار سياحي بين الطائف والباحة.

ونوه بتعاون أهالي محافظة ميسان لكل ما من شأنه تنمية وتطوير المحافظة، وتفاعلهم مع ورشة عمل آليات تشكيل لجان التنمية السياحية في المحافظات، مؤكداً أن تشكيل اللجنة السياحية بميسان سيكون محوراً داعماً لتطوير المحافظة سياحياً، وجذب استثمارات سياحية وخدمية من شأنها النهوض بالمحافظة نحو آفاق تنموية.