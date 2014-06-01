أمير تبوك يفتتح مهرجان الورود الأربعاء المقبل

تنطلق يوم الأربعاء المقبل في مدينة تبوك فعاليات مهرجان الورود والفاكهة في نسخته الثانية، بافتتاح من أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، والذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بمتنزه الأمير فهد بن سلطان بالمدينة.

وأوضح مدير عام فرع هيئة السياحة والآثار أمين مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك ناصر الخريصى أن المهرجان، الذي يركز على المقومات الزراعية المميزة بتبوك، يستقبل زواره بإقامة سجادة من الورود وتشكيلات متنوعة من سلال الفاكهة وباقات الورود، إلى جانب الفعاليات التراثية والتعليمية والترفيهية المتنوعة التي تستهدف الأسرة والشباب.

وأفاد أن المهرجان سيشهد أنشطة للأسر المنتجة وقرية الطفل ومسرح العرائس والركن التراثي، فضلًا عن مشاركات وأنشطة توعوية لعدد من الإدارات الحكومية.

يذكر أن مهرجان الورود والفاكهة يسلط الضوء على مقومات المنطقة الزراعية والسياحية المتنوعة كإحدى الوجهات السياحية الرئيسة في المملكة.