أمير جازان يرعى زواج 2400 شاب وفتاة

يرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز يوم الجمعة المقبل حفل الزواج الجماعي لـ 2400 شاب وفتاة، وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان.

وأوضح وكيل إمارة منطقة جازان رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير الزواج ورعاية الأسرة بالمنطقة الدكتور عبدالله السويد أن الحفل يشهد الاحتفاء بزواج 2400 شاب وفتاة وهو العدد الأضخم على مستوى المملكة في احتفالات الزواجات الجماعية، منوها بدعم ورعاية أمير منطقة جازان لحفل الزواج الجماعي منذ مراحله الأولى ورعايته للبرامج الاجتماعية للجمعية.

من جهته بين مسؤول مشروع الزواج الجماعي بالجمعية الشيخ موسى خمج أن المستفيدين من المشروع في عامه الحالي تلقوا دورات تدريبية في فن الحياة الزوجية، والسعادة الأسرية، وفن قيادة الأسرة، والحوار بين الزوجين، وذلك بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لافتا إلى أن احتفاء العام الحالي يتضمن مستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ذوي العوق السمعي ومن أبناء نزلاء السجون.

وأضاف أنه مع الاحتفاء بحفل الزواج الجماعي الحادي عشر للعام الحالي فإن عدد المستفيدين من هذا المشروع الخيري الرائد من انطلاقته بلغ أكثر من "13,000" شاب وفتاة.

