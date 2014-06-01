انطلاق ملتقى البحث العلمي بجامعة أم القرى

افتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس اليوم فعاليات الملتقى الثاني للبحث العلمي الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ممثلة في النادي العلمي لطلاب وطالبات الكليات الصحية، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة ورئيس وأعضاء وفد جامعة ماساتشوستس الأميركية الذي يزور الجامعة حالياً.

وأكد الدكتور عساس أن إقامة مثل هذه الملتقيات يجسد أدوار الجامعة وسعيها لتخريج نوعيات جديدة من الباحثين ممن يتمتعون بالفكر المبدع والإنتاج المبتكر، والتعامل مع المستجدات بكل ثقة وسهولة.

وعدَّ عميد كلية العلوم الصحية بمحافظة الليث والمشرف العام على النادي العلمي الطلابي بالجامعة الدكتور فارس نور ألطف البحث العلمي من أهم أسباب تطور المجتمعات ورقيها لما له من أثر في نشر ثقافة الابتكار والإبداع، وتقديم الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المجتمعات على حد سواء.

وبين أن الملتقى يهدف إلى تطوير منظومة البحث العلمي لدى طلبة الجامعة وتشجيعهم ودعمهم لإبراز مخرجات المشروعات البحثية والتفاعل بين مخرجات المشاريع البحثية ومتطلبات المجتمع المتنوعة وفتح نافذة يرى منها المجتمع إمكانات البحث العلمي ورفع قدرات الباحثين من الطلاب والطالبات.

من جانبه، أكد مدير شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي الزهراني أن البحث العلمي من أهم الركائز الأساسية التي تحرص عليها الجامعة لبناء قدرات طلابها وطالباتها، مشيرا إلى النجاح الذي حققه الملتقى الأول للنادي العلمي لطلاب وطالبات الجامعة والذي نظمته العمادة العام المنصرم مما دفع بست جامعات سعودية حرصها على المشاركة في الملتقى الثاني للبحث العلمي الذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى هذا العام، مبينا أن ملتقى هذا العام والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام يتضمن إقامة 12 ورشة عمل إلى جانب تقديمه 10 أبحاث علمية مرئية و40 بحثا مقروءاً.

