تدريب 100 طالب على الإسعافات الأولية بالطائف

أنهى برنامج المدن الصحية بالطائف بالتعاون مع الهلال الأحمر تدريب 100 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية في دورة عن "الإسعافات الأولية".

وأشار منسق برنامج المدن الصحية بالطائف على المالكي أن هذا البرنامج يأتي بهدف إيجاد سفراء للبرنامج في مختلف المدارس، لكي يسهموا في نقل الخبرات إلى زملاءهم, والعمل على التدخل في حالات الطوارئ التي قد تصادفهم في جميع الأوقات.

وأكد استمرار البرنامج في تدريب المزيد من الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي القادم بالتعاون مع الهلال الأحمر.

وكرم محافظ الطائف فهد بن معمر في ختام الدورة الملتحقين بها, والجهات الحكومية المشاركة مثل الهلال الأحمر, والشئون الصحية, وإدارة التربية والتعليم, وبرنامج المدن الصحية.

