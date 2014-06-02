ضبط أكثر من 1000 مخالفة طرق بالجوف

ضبطت الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الجوف 1153 مخالفة بأكثر من نصف مليون ريال، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين بمختلف الأنشطة خلال الأربعة أشهر الماضية.

وأوضح مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الجوف المهندس ماجد الشمري أن حملات التفتيش التي قامت بها الإدارة في الأربعة أشهر الماضية، تمكنت من رصد عدد من المخالفات تنوعت ما بين ممارسة النشاط في مكاتب تأجير السيارات دون الحصول على ترخيص أو بعد انتهائه، وعدم التقيد بالتعليمات، بالإضافة إلى عدم وجود كرت تشغيل أو انتهاء صلاحيته.

وقال إن المخالفات التي تم ضبطها شملت ضبط 357 مخالفة عدم حمل أو انتهاء كرت التشغيل للشاحنات، وفي نشاط تأجير السيارات تم ضبط (17) مخالفة، وفي نشاط نقل وترحيل البضائع تم ضبط ( 702 ) مخالفة.

وأهاب بجميع مستخدمي أنشطة النقل التعاون في تطبيق الأنظمة بالإبلاغ عن الشركات العاملة في نشاط النقل التي لا تلتزم بالشروط التي وضعتها الوزارة أو أي مخالفات أخرى من خلال الاتصال بالهاتف المجاني للوزارة.

