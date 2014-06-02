إطلاق المرصد السعودي للعمل التطوعي بالمدينة المنورة

نظّم مركز العمل التطوعي بمؤسسة المدينة المنورة لتنمية المجتمع بالتعاون مع جمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية مؤخراً اللقاء التنسيقي الأول لمجلس الأعضاء لمعايير العمل التطوعي "ناسق 2014".

وأعلن اللقاء الذي شارك فيه أكثر من 12 مؤسسة تطوعية وطنية وبحضور الأمين العام للاتحاد العربي للعمل التطوعي الدكتور يوسف الكاظم، عن إطلاقه للمرصد السعودي للعمل التطوعي كمركز معلومات وتبادل خبرات للمؤسسات التطوعية وكذلك إطلاقه لميثاق شرف العمل التطوعي كمعيار أخلاقي لتنظيم العمل التطوعي يلتزم بها أعضاء اللقاء من الجمعيات الحكومية والأهلية الوطنية والعربية.

كما صوّت اللقاء على اعتماد مسودة معايير العمل التطوعي التي شملت المعايير الأخلاقية والإدارية والتنظيمية روعي فيها خبرات وتجارب العمل التطوعي في مختلف دول العالم.

وقدم الأمين العام لمؤسسة المدينة المنورة لتنمية المجتمع الدكتور بهجت جنيد مبادرة المرصد السعودي للعمل التطوعي الذي سيكون مرجعاً معلوماتياً لجميع المؤسسات التطوعية الوطنية والمؤسسات المستفيدة الأخرى بحيث يتم تغذيته من قبل المؤسسات التطوعية أنفسها ويكون مقره المدينة المنورة.