لجنة للتوعية بإجراءات الصحة بمدارس الجوف

أصدر مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الجوف، مطر الزهراني، قراراً بتشكيل لجنة التوعية بإجراءات الصحة العامة بالمدارس برئاسة المساعد للشؤون المدرسية فرحان المهنا.

وأوضح المهنا خلال الاجتماع الأول للجنة والذي عقد اليوم، أن اللجنة معنيّة بتنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم، للتوعية ونشر التوعية الصحية بأهمية الوقاية من الأمراض المعدية، وتطبيق إجراءات الصحة العامة لمنسوبي المدارس والطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات لتحسين البيئة المدرسية في المدارس، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

وأضاف أن ذلك يأتي حرصاً من إدارة التربية والتعليم بالمنطقة على إيجاد بيئة مدرسية مناسبة، وباستخدام الوسائل المتاحة كافة ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال توفير وسائل النظافة الشخصية، وتأمين المعقمات وسلال المهملات في مرافق المدرسة على مدار الساعة، مع أهمية تكثيف أعمال النظافة العامة لجميع مرافق المدرسة وأسطح الأثاث باستخدام المنظفات المعتادة، مع تخصيص غرفة للعيادة المدرسية في حال عدم وجودها وتجهيزها باللوازم الطبية والتجهيزات المكتبية.