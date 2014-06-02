مستشفى بالدمام يخلص 100 شخص من السمنة المفرطة

خلّص مستشفى قوى الأمن بالدمام 100 شخص من السمنة المفرطة عن طريق إجراء عمليات تحويل المسار، والتكميم، وعمليات الفتحة الواحدة وباستخدام أحدث التقنيات من ضمنها المنظار الثلاثي الأبعاد.

وأكدت المديرة التنفيذية للشؤون الطبية والفنية واستشاري جراحة المناظير والكبد والقنوات المرارية الدكتورة حنان الغامدي أنه تم إجراء أكثر من 100 عملية مختلفة للسمنة المفرطة منها بمنظار الفتحة الواحدة الذي يتميز بفتحة واحدة لا يتعدى طولها 2 سم إلى 1.5 سم، أي بدلاً من عمل شقوق كبيرة على الجسم، وكذلك تحويل المسار والتكميم لمرضى السمنة المفرطة.

وقالت إن العمليات تختلف من مريض إلى آخر فمثلاً عمليات تحويل المسار (والتي يتم فيها تصغير المعدة وتحويل مسار الأكل عن طريق الأمعاء) ينصح بها (أصحاب الأوزان الكبيرة جداً أو من لديه مرض مزمن ناتح عن السمنة المفرطة).

وأضافت أن الفريق الطبي نجح في إنهاء السمنة في جميع الحالات دون أية مضاعفات ودون أي تسريب، حيث يعد ذلك إنجازاً استثنائياً خصوصاً في مثل هذه الحالات.