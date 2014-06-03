أمانة العاصمة المقدسة تدعو لتوحيد المنصة الجغرافية

دعت أمانة العاصمة المقدسة لبناء منصة جغرافية موحدة بين الجهات الخدمية في مدينة مكة المكرمة، هدفها تبادل المعلومات المكانية، ووضع آليات ومعايير لمشاركة البيانات، وبناء التطبيقات الخاصة بكل جهة، اعتمادا على البيانات الموجودة في تلك المنصة بما يخدم المواطن والمقيم وزائري مكة المكرمة من معتمرين وحجاج.

وجاءت دعوة الأمانة بعد مشاركتها في ورقة عمل بورشة العمل الثالثة لمشروع بناء وتطوير تطبيقات وقواعد البيانات المكانية لمدن الحج والمشاعر المقدسة, التي نظمتها وزارة الحج تحت شعار "شراكة تبادل الخبرات والإبداع".

وكانت وزارة الحج قد نظمت هذه الورشة بهدف إشراك القطاعات الحكومية والخاصة في تطبيق التقنية وتوظيفها في خدمة ضيوف الرحمن, وتفعيل الاستفادة من تطبيق الخطة الوطنية الخمسية للعلوم والتقنية، والتي تشارك الوزارة في تنفيذها بإشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بحضور وكلاء الوزارة وعدد من المتخصصين وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بشؤون الحج.