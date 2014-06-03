أمير عسير يدشن مشروعاً للتعليم الإلكتروني

دشن أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، اليوم، بوابة التعلم الإلكتروني والنقل الحي لمدارس إدارة التربية والتعليم بالمنطقة، كما كرم الفائزين والفائزات بجائزة الإدارة العامة للتربية والتعليم "تميز".

وقالت مساعدة مدير مشروع التعلم الإلكتروني والنقل الحي، فاطمة آل فروان، إن التقنية أصبحت شريكاً في تميز ونجاح المنظمات الحكومية والأهلية، لما توفره من سهولة في نقل المعلومات وحفظها وسرعة تداولها وتوظيف قدرات المتميزين في مجالات الحياة لخدمة الإنسان في التعليم والطب والاستشارات، مؤكدة أن استخدام التقنية أصبح ضرورة ملحة في الحياة اليومية، مما يوفر الجهد ويخفف من الازدحام، بل يحسن من الخدمات المقدمة وتطوير الأداء.

وقال مساعد المدير العام لإدارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة، الدكتور سعد آل غنوم، إن الجائزة تهدف إلى الرقي بالأداء الإداري والتكامل الأمثل، التي استهدفت أكثر من 4 آلاف موظف وموظفة يعملون على المراتب الإدارية والفئات، وهي جائزة نصف سنوية.

وأضاف: "إن دور الموظف الإداري يعد رافداً مهماً وجانباً رئيسياً في تسهيل العمل التربوي، وإيجاد البيئة المناسبة للعملية التعليمة، الذي نتطلع من خلاله لمنتج تعليمي متميز"، مشيراً إلى أنه تم توزيع الإدارة في عمل الجائزة إلى خمسة قطاعات يخرج من خلالها خمسة فائزين، يمثلون هذه القطاعات، حيث شارك فيها أكثر من 63 مشاركاً ومشاركة، مبيناً أن جوانب الجائزة تعتمد على أداء الموظف وعلاقاته مع المستفيد ومع زملاء العمل، وكذلك الصفات الشخصية التي يبرز أثرها على سير العمل والتنظيم.