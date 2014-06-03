إنشاء وحدة "الابتكار وريادة الأعمال" بجامعة نجران

تعتزم جامعة نجران إنشاء وحدة علمية تعنى بالابتكار وريادة الأعمال واقتصاد المعرفة.

وقال المتحدث الرسمي للجامعة، حسـن آل عامر، إن الوحدة ستنشأ بناء على قرار أصدره مدير الجامعة الدكتور محمد الحسن، اليوم، على أن ترتبط الوحدة إدارياً بوكيل الجامعة, لافتا إلى أن الوحدة ستقوم بتهيئة البيئة المناسبة للإبداع المعرفي، وتحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وخدمية، من خلال حراك علمي وثقافي يساهم في التنمية الوطنية المستدامة, كما ستتيح لأصحاب الابتكارات والإبداع الفرصة لنقلها لسوق العمل وتسجيلها في الهيئات المحلية والدولية.

وبين أن هدف الوحدة نشر الوعي بأهمية التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتشجيع ودعم الأفكار الإبداعية والابتكارية، والعمل على تحويلها إلى مشروعات وطنية منتجة، وإيجاد فرص عمل للشباب والشابات من خلال دعم أفكارهم وابتكاراتهم، ودعم فكرة ريادة الأعمال على المستوى الوطني.