انطلاق برنامج "موهبة" الصيفي بالمدينة المنورة

تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات "موهبة" الصيفية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن السند أن البرنامج هو أحد برامج موهبة الصيفية المحلية التفرغية في عدد من مدن المملكة، حيث يتلقّى الطلبة أثناءها نشاطات علمية متخصصة ومهارات نوعية متقدمة، وينفّذ البرنامج بنظام الإقامة الكاملة.

من جهته أفاد مدير البرنامج الدكتور عبدالرحمن الردادي بأن البرنامج يستضيف 40 طالباً من المرحلتين المتوسطة والثانوية في مسارين علميّين في الهندسة هما التصميم الهندسي والهندسة الكهربائية، مبيناً أنه يتضمن برامج مصاحبة تشمل برنامج المحاضر الزائر وبرنامج مهارات وزيارات ميدانية ودورات وبرامج رياضية وترفيهية متنوعة.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى استثمار أقصى طاقات الطلبة وجهودهم وتوجيهها لبناء المجتمع وتقدّمه، وإثارة فضولهم العلمي مع توجيههم بالطرق التربوية الصحيحة، وتنمية قدراتهم ومساعدتهم للوصول بها إلى أقصى حدودها الممكنة، وتعزيز مهارات التواصل العلمي والاجتماعي بينهم وبين المتخصصين في المجالات المختلفة، إضافة إلى أنه يسعى إلى إكسابهم مهارة التعلم الذاتي والبحث العلمي والممارسة الفعلية في تطبيقه.