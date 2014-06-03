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تقنية جدة توقع اتفاقية تدريب مع "الأجيال الخيرية"

المصدر: الرياض - العربية.نت
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وقعت الكلية التقنية بمحافظة جدة اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية رعاية الأجيال الخيرية المسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بهدف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية وورش العمل.

وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن السريعي أن الاتفاقية للتعاون في مجال الاستشارات والدراسات العلمية وإقامة برامج ومشاريع رياضية وثقافية واجتماعية لمتدربي الكلية التقنية والشباب في الأحياء القريبة من الكلية والتنسيق في مجال الاعمال التطوعية والخيرية.

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسين البار إلى الإقبال الذي تحظى به الجمعية في مجال الأعمال التطوعية ودور الجمعية في زيادة الوعي بأهمية العمل التطوعي وتعزيز القيم وتمكين أفراد المجتمع من الإسهام في العمل التطوعي.

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