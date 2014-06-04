انطلاق مهرجان بريدة للتسوق والترفيه

تنطلق فعاليات مهرجان بريدة للتسوق والترفية للعام الجاري 1435هـ الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم والهيئة العامة للسياحة والآثار يوم غد الخميس.

وأدرجت اللجنة المنظمة للمهرجان العديد من الفعاليات الترويجية والترفيهية ضمن برنامج المهرجان هذا الصيف، التي ستقام في أكثر من موقع بمدينة بريدة، كساحة الفعاليات الشبابية غرب مدينة الملك عبدالله الرياضية، والفعاليات النسائية والأطفال في مركز الملك خالد الحضاري، وفعاليات الأحياء المنتشرة بمدينة بريدة.

ودعا أمين الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم الملكف، عبدالرحمن الخضير، المواطنين والمقيمين للمشاركة في المهرجان، مبيناً أن مهرجان بريدة للتسوق والترفيه للعام الحالي جعل من مدينة بريدة مقصداً رئيسياً للتسوق والترفيه والاستمتاع، لافتاً إلى أن المهرجان يحوي العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة.