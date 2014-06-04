غرفة الخرج تطرح وظائف تعليمية نسائية

يطرح الفرع النسائي بالغرفة التجارية الصناعية بالخرج بعد غد الخميس، مجموعة من الفرص الوظيفية التعليمية والإدارية بالتعاون مع كلية لوريت التميز للبنات بالخرج.

وأوضح أمين عام الغرفة، المهندس منصور العماج أن مركز التوظيف في الغرفة يوفر خدمات تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة التي يتم من خلالها إتاحة الفرصة لقطاعات العمل مقابلة أكبر عدد ممكن من المرشحين والمرشحات واختيار أفضل العناصر، ومساعدة طالبي العمل للحصول على أعمال مناسبة في منشآت القطاع الخاص.

وأفاد بأن الغرفة تسعى إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة ضمن سعي الغرفة وفروعها لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات، والإسهام في توفير فرص العمل.