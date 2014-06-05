الأحساء تزف 300 شاب وفتاة بحفل جماعي

احتفت الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء أمس، بالزواج الجماعي الميسر الثاني عشر لـ 300 شاب وفتاة، بحضور وكيل محافظة الأحساء خالد البراك.

وأوضح وكيل المحافظة خالد البراك خلال الحفل أن الزواج الجماعي يقام بدعم ومتابعة من إمارة المنطقة بهدف تخفيف تكاليف الزواج، كما يهدف إلى تقوية عزيمة الشباب على تحمّل مسؤولية بناء أسرة صالحة، حيث إن من أبرز أهدافه تحقيق البعد الأمني والمتمثل في تقرير عملية الاستقرار النفسي والإشباع العاطفي والتركيز الفكري وتعزيز لحمة المجتمع، والتراحم بين أهل الخير وأبناء المجتمع.

من جهة أخرى، كشف مدير جمعية تيسير الزواج الشيخ عادل الخوفي عن اعتماد برنامج "الحج غيرني" لـ 140 شابا وفتاة من المستفيدين من الجمعية للمساهمة في الحج هذا العام، مبيناً أن الجمعية تعمل على تذليل العقبات المادية التي تقف أمام بعض الشباب عند إقباله على الزواج، إضافة لتقديم الدعم المعنوي بإشراك المستفيدين من المقبلين على الزواج في برنامج تأهيلي وتطويري تمهيداً للدخول في الحياة الزوجية ومساعدتهم لأداء شعيرة الحج، علاوة على التأهيل النفسي للمستفيدين من المشروع بما يخدم تحقيق حياة زوجية سعيدة، وتوعيتهم وتثقيفهم بفنون إدارة الحياة الزوجية، وكيفية مواجهة المشكلات وحلها، مع نشر ثقافة الحوار الأسري.