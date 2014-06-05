جامعة الحدود الشمالية تشارك في يوم المهنة بواشنطن

شاركت جامعة الحدود الشمالية في معرض يوم المهنة الذي أقامته الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، حيث دشن سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأميركية، عادل الجبير الموقع الإلكتروني للاستقطاب، والخاص باستقبال طلبات الانضمام للجامعة من مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين.

وقدم عميد شؤون هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، الدكتور محمد المشرف، شرحاً متكاملاً عن محتويات الموقع وآلية التقديم، التي تتضمن رفع المتقدم كافة المستندات المطلوبة على الموقع بكل يسر وسهولة.

وأكد المشرف أن الموقع استقبل العديد من الطلبات في مختلف التخصصات التي تتوافق مع احتياجات الجامعة الفعلية، مضيفاً أن فكرة المعرض تأتي استمراراً للعلاقة بين الملحقية والطلاب، والذي ينقل رسالة هامة تعكس الهدف الأساسي من الابتعاث؛ وهو عودة المبتعث إلى أرض المملكة ليعمل وينقل ما تعلمه في تخصصه، حيث تعد هذه المعارض المكان الأنسب لتحقيق هذه الغاية.