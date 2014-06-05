صحة الباحة تنظم 431 محاضرة توعوية عن "كورونا"

كثّفت إدارة الصحة العامة بصحة الباحة نشاطاتها للتوعية بفيروس "كورونا" خلال الأسبوعين الماضيين، حيث نفذت 431 محاضرة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظات المنطقة.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية الناطق الإعلامي بصحة الباحة أحمد الزهراني أن خطة العمل تركزت في هذا الشأن على تحديد أطر التنسيق والتواصل فيما بينها لتبادل المعلومات وتطوير استعداداتها وطرق تناولها لشرح أسباب الإصابة بالمرض وأنجح سبل الوقاية منه.

وأشاد بتعاون الجهات الحكومية في تنفيذ المحاضرات التي هدفت إلى توعية أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين عبر مختلف الوسائط الإعلامية والإعلانية المعزّزة للمعرفة والثقافة بكيفية المحافظة على الصحة وإتباع ضوابط السلامة الفردية والأسرية.