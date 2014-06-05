عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية أخبار المناطق

صحة الباحة تنظم 431 محاضرة توعوية عن "كورونا"

المصدر: الرياض - العربية.نت
رابط مختصر

كثّفت إدارة الصحة العامة بصحة الباحة نشاطاتها للتوعية بفيروس "كورونا" خلال الأسبوعين الماضيين، حيث نفذت 431 محاضرة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظات المنطقة.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية الناطق الإعلامي بصحة الباحة أحمد الزهراني أن خطة العمل تركزت في هذا الشأن على تحديد أطر التنسيق والتواصل فيما بينها لتبادل المعلومات وتطوير استعداداتها وطرق تناولها لشرح أسباب الإصابة بالمرض وأنجح سبل الوقاية منه.

وأشاد بتعاون الجهات الحكومية في تنفيذ المحاضرات التي هدفت إلى توعية أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين عبر مختلف الوسائط الإعلامية والإعلانية المعزّزة للمعرفة والثقافة بكيفية المحافظة على الصحة وإتباع ضوابط السلامة الفردية والأسرية.

كلمات دالّة

#السعودية, #الباحة, #صحة, #توعية, #كورونا, #فيروس, #محاضرة, #وزارة الصحة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر