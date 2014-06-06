جمعية زمزم تطلق حملة "كورونا"

أطلقت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة مؤخراً حملة توعوية للوقاية من أمراض الأنفلونزا ومرض كورونا، تحت شعار "أوقفوا كورونا"، بالتعاون والمشاركة مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية .

وأكد مساعد مدير عام الجمعية فهد بن محمد الزهراني أن الحملة التوعوية تتضمن التوعية المباشرة للمجتمع من خلال اللقاءات المباشرة مع المستهدفين, والتوعية الإلكترونية بالوسائط الحديثة على الفضائيات والمواقع الاجتماعية، بالإضافة إلى حملات توعوية برسائل البريد الإليكتروني ورسائل الجوال.

وأشار إلى أن جمعية زمزم ستقوم بتوزيع أكثر من مليون مطوية، من خلال مكاتبها ومعارضها وعياداتها المتنقلة في الأحياء وقوافلها الطبية المنتشرة في القرى والهجر بمنطقة مكة المكرمة.

وأبان الزهراني أن هناك عدة جهات خيرية وإعلامية تتعاون مع جمعية زمزم في هذا الجانب، مثل جمعية رعاية الأجيال وجمعية خيركم وعدد من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.

وتهدف الحملة إلى توفير وسائل توعوية للأطباء والممارسين الصحيين، وتقديم التوعية الصحية بطرق الوقاية من أمراض الأنفلونزا وعدوى الجهاز التنفسي بصفة عامة ومرض المتلازمة التنفسية الشرق أوسطية (كورونا) بصفة خاصة لجميع أفراد المجتمع؛ وتشتمل على مواد توعوية متنوعة تتجاوز العشرين مادة توعوية ما بين مطويات وبوسترات وكليبات ومقاطع مسموعة ومرئية وعروض ومسابقات .

