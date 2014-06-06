شرطة مكة تكرم ضباطاً وأفراداً في العاصمة المقدسة

كرم اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، في مكتبه أمس، عدداً من ضباط وأفراد شرطة العاصمة المقدسة، نظير تميزهم في الأعمال الميدانية وإسهاماتهم في التوصل لنتائج حاسمة ساهمت في حل قضايا جنائية غامضة.

يُشار إلى أن ذلك التكريم جاء بتوجيهات من اﻷمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، ومتابعة من مدير الأمن العام، نظير الجهد الأمني الذي بذله رجال الأمن في شرطة العاصمة المقدسة.

وذكر اللواء الصولي في حديثه أثناء مراسم التكريم أن "المحتفى بهم عملوا واستحقوا التكريم، وأنا آمل منهم بذل المزيد من الجهد، لاسيما أن ولاة الأمر وقيادة الأمن العام لا يألون جهدًا في مكافأة المجدّ في عمله وتقدير جهده".