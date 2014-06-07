إغلاق 155 محلاً ومطعماً في الجوف

أغلقت أمانة منطقة الجوف 155 محلاً ومطعماً مخالفاً، كما قامت بجولة تفتيشية على المحلات التجارية والصحية من خلال الفرق الميدانية المزودة بأحدث الأجهزة الخاصة للكشف على صلاحية المواد الغذائية وسلامة العاملين بالأنشطة الصحية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة الجوف الدكتور ثامر بن مسلم الشراري أن الأمانة بدأت في تنفيذ هذه الحملة مطلع هذا الشهر، بهدف الرفع من مستوى الإصحاح البيئي، انطلاقًا من تعليمات أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، بضرورة تكثيف الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية، وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبل الأمانات وتفعيلها لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك، وزيادة ثقة المستهلك بما يقدم له من غذاء.

من جانبه بيّن مدير عام صحة البيئة الدكتور محمد بن عبيد العنزي أن الحملة ستشمل جميع الأنشطة الصحية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن المراقبين رصدوا خلال الحملة العديد من الملاحظات والمخالفات المتنوعة التي شملت مخالفات الاشتراطات الصحية للمباني والتجهيزات والقيام بعرض المواد الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو وجود حشرات وقوارض وتدني مستوى النظافة الشخصية للعمالة، إضافة إلى عدم تجديد بعض رخص المحلات.

وكشف الدكتور العنزي أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 4288 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومخزنة بطرق سيئة ومعادة التجميد ومنتهية الصلاحية، كما تم إتلاف الأواني والتجهيزات غير الصالحة للاستخدام، مشيرًا إلى أن الأمانة شكلت عددًا من اللجان والفرق الميدانية للقيام بأعمال المراقبة والمتابعة على الأسواق والمحلات التجارية والغذائية.