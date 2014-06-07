1200 شخص يجتمعون في ملتقى ببريدة

أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وسط بريدة يومي الخميس والجمعة الماضيين ملتقى دعوياً للجاليات، ضمن فعاليات مهرجان بريدة للتسوق والترفيه للعام الحالي 1435هـ، وذلك على ساحة المكتب شمال مبنى البلدية.

وتضمن الملتقى سلسلة من المحاضرات والبرامج الدينية بلغات مختلفة كالآوردو والمليبارية والإنجليزية والبنغالية والكيرلا، كما اشتمل الملتقى على لقاء مفتوح تضمن العديد من المحاضرات الدينية والتوعوية والمسابقات الحركية والثقافية والرياضية الخفيفة والمرحة والجوائز القيمة التي تدخل السرور عليهم.

وأوضح المدير التنفيذي للملتقى رائد الحربي أن الملتقى استقبل خلال اليومين الماضيين لفعالياته أكثر من 1200 شخص من الجاليات الذين استمتعوا بما تضمنه الملتقى من فعاليات وبرامج ثقافية واجتماعية ورياضية، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى جمع الجاليات في ملتقى واحد يلتقون فيه مع بعضهم في جو تسوده الألفة والمحبة.

ونوّه الحربي بدور مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في دعوة المسلمين وتعليمهم الدين الصحيح الذي يقوم على اجتماع أهل السنة والجماعة وعلى الوسطية والاعتدال، ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام وترغيبهم في دين الله وبيان محاسنه.