أمانة تبوك تُعيد سفلتة أكثر من 400 شارع

تسعى أمانة منطقة تبوك خلال الأشهر المقبلة إلى الانتهاء من كامل أعمال إعادة تأهيل الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في أحياء مدينة تبوك البالغ عددها 20 حياً تجاوز عدد شوارعها 400 شارع.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة المهندس إبراهيم الغبان أن الأمانة قامت بعمل دراسة لتصنيف حالة الطرق والشوارع بمدينة تبوك أثبتت تلف الطبقات الاسفلتية بنسبة 70% قدرت تكاليفها 240 مليون ريال.

وأرجع تلف طبقات الاسفلت إلى سببين رئيسيين أولهما تنفيذ العديد من الحفريات لتمديد مختلف خطوط الخدمات من قبل الجهات الحكومية، وقدم تلك الطبقات في بعض الطرق والشوارع، موضحاً أن الأمانة وضعت استراتيجية لإعادة تأهيل الشوارع والطرق، وتم كشط وإعادة سفلتة ما يزيد على 20 حياً سكنياً وجاري تنفيذ أعمال السفلتة في أحياء سلطانة والأشرفية والورود والسليمانية والمروج والخالدية.