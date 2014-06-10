أمير الباحة يرعى انطلاق مهرجان صيف المنطقة

يرعى أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز يوم غد، حفل انطلاق فعاليات مهرجان الصيف بالمنطقة، الذي يقام على مدى ثلاثة أشهر تحت شعار "باحة الكادي.. مصيف بلادي 35"، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح وكيل إمارة منطقة الباحة رئيس اللجنة الإشرافية العليا المنظمة للمهرجان الدكتور حامد الشمري أن الحفل سيشهد العديد من العروض الفلكلورية الشعبية والكلمات والقصائد، إلى جانب مشاركة الهيئة العامة للسياحة والآثار بفقره حول برنامج "يعطيك خيرها"، وكذا مشاركة مجموعة من الفرق الشعبية بالمناطق المجاورة في خطوة نحو توسيع دائرة المشاركة للاحتفال بصيف الباحة وزواره الذين يفدون من كافة مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن برنامج صيف هذا العام سيشتمل على ما يزيد عن 500 فعالية، تتخللها مجموعة من المهرجانات والبرامج الثقافية والدينية والترفيهية مع إعطاء مساحة أوسع للطفل والأسرة، مفيداً بأن هذه الفعاليات ستكون موزعة على مدينة الباحة ومحافظات المندق وبلجرشي والقرى وبني حسن ومختلف غابات ومتنزهات المنطقة، فضلاً عن إقامة العديد من تلك المناشط في عدد من المسارح والقاعات التي شرعت أبوابها لهذه المناسبة.