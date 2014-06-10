استقبال طلبات التسجيل في كلية الاتصالات بجدة

تبدأ كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة الأحد المقبل فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1436/1435هـ ويستمر حتى السابع من رمضان المقبل.

وبيّن عميد الكلية المهندس فهد العامودي أن التقديم سيكون عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، موضحاً أن من شروط التقديم لبرنامج الدبلوم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أبناء المواطنات السعوديات ويجوز قبول غير السعوديين حسب التعليمات المنظمة لذلك، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية ومتفرغاً تماماً للتدريب، ولا يزيد عمره عن 30 عاماً، ولائقًا طبياً، وتسليم أصل الشهادة عند القبول.

وأشار إلى أن نظام التدريب في الكلية عبارة عن ثلاثة فصول تدريبية في السنة الواحدة، لمدة سنتين مكونة من ستة فصول تدريبية، ومدة التدريب في كل فصل تدريبي 13 أسبوعاً، يتدرب خلالها المتدرب بالكلية على التدريب النظري والعملي، وفصل تدريب تعاوني أخير يقضيه المتدرب للتدريب عملياً في منشأة لها علاقة مباشرة بتخصصه، مبيناً أن الكلية تستعد الأيام القادمة لافتتاح برنامج البكالوريوس.