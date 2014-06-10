تعليم المدينة المنورة يطور 42 مشرفاً تربوياً

افتتح مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية بمنطقة المدينة المنورة خالد الوسيدي، برنامج الورشة التدريبية في التطوير المهني "التخطيط للفهم"، الذي تستضيفه المنطقة، وبمشاركة (42) مشرفاً تربوياً يمثلون مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح المشرف العام على برنامج التطوير المهني بوزارة التربية والتعليم الدكتور ياسر بخاري أن الحقيبة التدريبية تعد نقلة نوعية على المستوى المهني للمشرف والمعلم على حد سواء، مؤكداً أن التطوير المهني يسعى إلى رفع وتنمية قدرات ومهارات المعلمين، في جميع مدارس المملكة، ومدّهم بالخبرات والعناصر التعليمية الهامة، سعياً لإيجاد بيئة تعليمية مثالية، يصلون بها إلى تطوير مهارات الطلاب والمتعلمين، لحثّهم على الإبداع والتطوير وبالتالي تطوير العمليات التعليمية.

وأفاد أن الدورة تهدف إلى إعداد مدربين حول المهارات العامة للتدريب وتنفذ في خمس مناطق متزامنة وتستمر لأسبوعين متتاليين.