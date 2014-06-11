مجلس عنيزة يناقش احتياجات المحافظة

ناقش المجلس المحلي بمحافظة عنيزة أبرز احتياجات المحافظة من مشاريع تنموية، وذلك خلال جلسته الثانية في دورته الرابعة برئاسة محافظ عنيزة رئيس المجلس المحلي فهد السليم.

وأوضح سكرتير المجلس صالح الخميس أن المجلس بحث عدداً من الموضوعات، من أبرزها حاجة هيئة الهلال الأحمر بمحافظة عنيزة، لمركز ثالث يغطي جنوب وغرب المحافظة لاتساع المحافظة وتعدد المداخل والطرق السريعة فيها ووجود المنتزهات والمهرجانات، وحاجة المحافظة لمزيد من الكوادر البشرية، ومعالجة ظاهرة بيع الخضروات والفواكه خارج الأسواق المعدة للبيع، وتشديد دور مراقبي البلدية لمن لا يملك تصريحا للبيع.

وبين أن المجلس ناقش تسربات المياه من منازل المواطنين والمساجد والمدارس، والتأكيد على عمل حملات توعوية عن طريق أئمة الجوامع وإصدار التعاميم داخل المدارس والدوائر الحكومية.